Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan U17 Bölgesel Lig'de bir takımın ligden çekilmesi sonrasında gruplar yeniden şekillendi. Buna göre daha önce 1. Grup'ta yer alacağı belirtilen Ağırdağ Boğaz TSK, 2.Grup'a geçerken, daha önce 2. Grup'ta yer alacağı duyurulan Taşkent TSK da 3. Grup'a geçti. Oluşan son gruplara göre 1.Grup 7 takımlı olurken, 4. Grup'ta herhangi bir değişiklik olmadı.

Öte yandan KTFF tarafından daha önce duyurulan fikstür çekimi de 16 Ekim 2025 Perşembe gün saat 12.00'de Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.