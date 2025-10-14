Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor. Lefkoşa China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü Halı Sahası’nda oynanan karşılaşmalarda grup maçları 15 Ekim 2025 Çarşamba akşamı tamamlanacak.
Oynanan Maçların Sonuçları
Yenidüzen-Akol: 6-8
Gelengül-Tribün: 2-2
Gelengül-Yenidüzen: 6-4
Tribün-Akol: 13-2
15 EKİM ÇARŞAMBA
Saat 18.00 Gelengül-Akol
Saat 19.00 Tribün-Yenidüzen
22 EKİM ÇARŞAMBA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
SAAT 18.00 (1×3)
SAAT 19.00 (2×4)
29 EKİM ÇARŞAMBA FİNAL
SAAT 19.00
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Tribün 2 1 1 0 15 4 4
Gelengül 2 1 1 0 8 6 4
Akol 2 1 0 1 10 19 3
Yenidüzen 2 0 0 2 10 12 0