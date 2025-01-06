Badminton Federasyonu 12 Ocak 2025 Pazar günü U15 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, yarışmaya 2011-2012-2013-2014 doğumlu KKTC vatandaşı sporcuların katılabileceklerdir.

Her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği şampiyona ile ilgili daha detaylı bilgi federasyonun resmi sitesi olan www.kktcbadminton.com adresinden alınabilecek.

Sporcular 8 Ocak 2025 tarihine kadar kayıtlarını yapabilecekler.

Turnuvaya katılacak sporcuların 2024-2025 sezonu kulüp veya ferdi lisanslı olmaları gerekmekte.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Şampiyona için kayıtlar aşağıda belirtilen linkten yapılacak.

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Not: Yaş grupları turnuvaları sonucunda Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlanacağından dolayı turnuva formatı Türkiye Badminton Sampiyonaları Talimatı baz alınarak uygulanacak