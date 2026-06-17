21-28 Haziran Tarihlerinde Eskişehir de düzenlenecek olan Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Finallerine katılacak olan U15 Erkek Takımımız hazırlıklarını tamamladı.

Finaller için 21 Haziran Pazar günü hava yolu ile Ankara' ya gidecek oradan kara yolu ile Eskişehir " e geçecek olan kafile öğlenden sonra yapılacak Teknik Toplantıya iştirak edecek.

Takımımızı çok güçlü rakipler bekliyor. 1. Torbadan Kura Çekimine katılacak olan Fenerbahçe, Halkbank, Ziraat Bankası ,Spor Toto , TVF Lisesi, Arkas, Es Spor , İBB ,Bursa BB Takımımızın muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.

Yapılacak kura çekimi sonrasında Takımımızın grup daki 3 rakibi belli olacak. 32 Takımın mücadele edeceği Finaller 8 grup da oynanacak . Gruplarında ilk 2 sırayı elde edecek takımlar son 16 ya yükselecek. Takımımız Kura Çekimine 2. Torbadan katılacak.

Müsabakalar Kura Çekiminin ardından 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak.