KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 4. düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine katılım üst düzeyde gerçekleşti.
4-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi U13 Kızlar , U13 Erkekler , U17 Kızlar ,U17 Erkekler ,Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler olmak üzere 6 farklı kategoride oynanacak.
Müsabakalar Girne Antis Plajı , Mağusa Glapsides Plajı , bu yıl yeni yapılan DAÜ Plaj Tesisleri ve Lefkoşa Beach Volley Arena da oynanacak.
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 4. düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Programı ve Gruplar belli oldu.
4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ilk gün karşılaşmaları 4 Temmuz da Girne Antis Plajında U13 Kızlar kategorisinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Program sırası ile
4 Temmuz Girne Antis Plajı
22 Maç Tek Sahada
8 Temmuz DAÜ Tesisleri
39 Maç 3 Sahada
11 Temmuz Galpsides Plajı
31 Maç 3 Sahada
12 Temmuz Galpsides Plajı
38 Maç 3 Sahada
15 Temmuz Beach Volley Arena
13 Maç 2 Sahada
17 Temmuz Beach Volley Arena
18 Maç 2 Sahada
22 Temmuz Kapanış Beach Volley Arena
12 Maç 2 Sahada
Müsabakalar
U13 Kızlarda 11 Grup
U13 Erkekler Tek Grup
U17 Kızlar 13 Grup
U17 Eekekler 5 Grup
Büyük Bayanlar 4 Grup
Büyük Erkekler 2 Grup halinde oynanacak.
Grup Müsabakaları sonucunda
U13 Kızlarda 11 Grup Birincisi ve en iyi 5 ikinci son 16 ya yükselecek
U17 Kızlarda 13 Grup Birincisi ve en iyi 3 ikinci son 16 ya yükselecek
U17 Erkeklerde 5 Grup Birincisi ve en iyi 3 ikinci Çeyrek Finale yükselecek
Büyük Bayanalrda Grup Müsabakaları sonucunda Gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar A1-B2 ,B1-A2 , C1-D2, D1-C2 eşleşmeleri ile Çeyrek Finale yükselecek
Büyük Erkeklerde Grup maçları sonunda A1-B4, A2-B3, A3-B2 , A4-B1 eşleşmeleri Çeyrek Finale yükselecek.
U13 Erkekler Tek Grup halinde Grup müsabakalarını oynayacak . Grup maçları sonunda 1-4, 2-3 Yarı Final eşleşmesi oynanacak.
Kategorilere göre
U13 Kızlar ilk Müsabakaları 4 Temmuz
U17 Kızlar ilk Müsabakaları
8 Temmuz
U17 Erkekler ilk Müsabakalar
12 Temmuz
U13 Erkekler ilk Müsabakalar
11 Temmuz
Büyük Bayanlar ilk Müsabakalar
11 Temmuz
Büyük Erkekler ilk Müsabakalar
11 Temmuz Tarihinde başlayacak
Organizasyon Programında ki maç günleri başlama saatleri ve Şampiyonada uygulanacak kurallar ile ilgili detaylar KKTC Voleybol Federasyonu Resmi iletişim araçlarından ilgililere bildirilecek.