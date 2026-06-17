KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 4. düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine katılım üst düzeyde gerçekleşti.

4-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi U13 Kızlar , U13 Erkekler , U17 Kızlar ,U17 Erkekler ,Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler olmak üzere 6 farklı kategoride oynanacak.

Müsabakalar Girne Antis Plajı , Mağusa Glapsides Plajı , bu yıl yeni yapılan DAÜ Plaj Tesisleri ve Lefkoşa Beach Volley Arena da oynanacak.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 4. düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Programı ve Gruplar belli oldu.

4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ilk gün karşılaşmaları 4 Temmuz da Girne Antis Plajında U13 Kızlar kategorisinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Program sırası ile

4 Temmuz Girne Antis Plajı

22 Maç Tek Sahada

8 Temmuz DAÜ Tesisleri

39 Maç 3 Sahada

11 Temmuz Galpsides Plajı

31 Maç 3 Sahada

12 Temmuz Galpsides Plajı

38 Maç 3 Sahada

15 Temmuz Beach Volley Arena

13 Maç 2 Sahada

17 Temmuz Beach Volley Arena

18 Maç 2 Sahada

22 Temmuz Kapanış Beach Volley Arena

12 Maç 2 Sahada

Müsabakalar

U13 Kızlarda 11 Grup

U13 Erkekler Tek Grup

U17 Kızlar 13 Grup

U17 Eekekler 5 Grup

Büyük Bayanlar 4 Grup

Büyük Erkekler 2 Grup halinde oynanacak.

Grup Müsabakaları sonucunda

U13 Kızlarda 11 Grup Birincisi ve en iyi 5 ikinci son 16 ya yükselecek

U17 Kızlarda 13 Grup Birincisi ve en iyi 3 ikinci son 16 ya yükselecek

U17 Erkeklerde 5 Grup Birincisi ve en iyi 3 ikinci Çeyrek Finale yükselecek

Büyük Bayanalrda Grup Müsabakaları sonucunda Gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar A1-B2 ,B1-A2 , C1-D2, D1-C2 eşleşmeleri ile Çeyrek Finale yükselecek

Büyük Erkeklerde Grup maçları sonunda A1-B4, A2-B3, A3-B2 , A4-B1 eşleşmeleri Çeyrek Finale yükselecek.

U13 Erkekler Tek Grup halinde Grup müsabakalarını oynayacak . Grup maçları sonunda 1-4, 2-3 Yarı Final eşleşmesi oynanacak.

Kategorilere göre

U13 Kızlar ilk Müsabakaları 4 Temmuz

U17 Kızlar ilk Müsabakaları

8 Temmuz

U17 Erkekler ilk Müsabakalar

12 Temmuz

U13 Erkekler ilk Müsabakalar

11 Temmuz

Büyük Bayanlar ilk Müsabakalar

11 Temmuz

Büyük Erkekler ilk Müsabakalar

11 Temmuz Tarihinde başlayacak

Organizasyon Programında ki maç günleri başlama saatleri ve Şampiyonada uygulanacak kurallar ile ilgili detaylar KKTC Voleybol Federasyonu Resmi iletişim araçlarından ilgililere bildirilecek.