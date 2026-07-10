KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 3. ve 4. Gün karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar Günü Glapsides Plajında oynanacak .

Şampiyona da iki günde toplam 69 karşılaşma oynanacak . Galpsides Plajında oynanacak müsabakalarda Cumartesi günü Büyük Bayanlar, Büyük Erkekler , U13 Kızlar ve U13 Erkeklerde Grup Müsbakaları , Pazar günü ise Büyük Bayanlar ve Büyük Erkeklerde Grup Müsabakalarına devam edilirken U17 Erkeklerde Grup Müsabakaları , U13 Kızlar ve U17 Kizlarda Son 16 karşılaşmaları oynanacak. Her iki günde müsabakalar Saat 10.00 da başlayacak. Müsabakalar fikstürde belirtilen müsbaka ırası ile müteakip oynanacaktır. Katılımcı bütün takımların organizasyon başlama saatinde hazır bulunmaları önemle duyrulur.

Pazar günü oynanacak olan U17 Kızlar Son 16 eşleşmeleri

GMB 1 / ANKA 5

MVOSD 2 / DAÜ 1

EKB 2 / LVA 1

ANKA 4 / CİHANGİR 4

ANKA 1 / EKB 1

CİHANGİR 3 / GMB 2

ANKA 6 / ANKA 2

MVOSD 1 / ANKA 11

U13 Kızlarda son 16 yükselmeyi Gruplarında 1. sırayı elde ederek garantileyen takımlar

A GRUBU GMB 1

D GRUBU MVOSD 1

F GRUBU MVOSD 2

G GRUBU CİHANGİR 1

H GRUBU EKB 1

I GRUBU LVA 2

J GRUBU MSA 1

K GRUBU ANKA 1

B , C ve E Grubunda Grup Birincileri Cumartesi günü oynanacak grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.

U13 Kızlarda 11 Grup Birincisinin yanı sıra en iyi 5 ikinci de son 16 ya yükselecek.