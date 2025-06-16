Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi’nde final yolu eşleşmeleri belirlendi.
Eşleşmeler şu şekilde;
1.TUR (20-21-22 HAZİRAN 2025)
Çetinkaya TSK – Alsancak Yeşilova SK
1461 İskele Trabzonspor – Türk Ocağı Limasol SK
Mağusa Türk Gücü – Zümrütköy SK
Cihangir GSK – Lefke TSK
Lapta TBSK – Gönyeli SK
Doğan Türk Birliği – Serveroğlu Geçitkale GSK
Dumlupınar TSK – Northernland Dipkarpaz SK
Baf Ülkü Yurdu – Bellapais Tatlısu HOSK
ÇEYREK FİNAL (25 HAZİRAN 2025 1.MAÇ, 28-29 HAZİRAN 2.MAÇ)
Çetinkaya TSK / Alsancak Yeşilova SK galibi - 1461 İskele Trabzonspor / Türk Ocağı Limasol SK galibi
Mağusa Türk Gücü / Zümrütköy SK galibi - Cihangir GSK / Lefke TSK galibi
Lapta TBSK / Gönyeli SK galibi - Doğan Türk Birliği / Serveroğlu Geçitkale GSK galibi
Dumlupınar TSK / Northernland Dipkarpaz SK galibi - Baf Ülkü Yurdu / Bellapais Tatlısu HOSK galibi