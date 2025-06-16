Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi’nde final yolu eşleşmeleri belirlendi.

Eşleşmeler şu şekilde;

1.TUR (20-21-22 HAZİRAN 2025)

Çetinkaya TSK – Alsancak Yeşilova SK

1461 İskele Trabzonspor – Türk Ocağı Limasol SK

Mağusa Türk Gücü – Zümrütköy SK

Cihangir GSK – Lefke TSK

Lapta TBSK – Gönyeli SK

Doğan Türk Birliği – Serveroğlu Geçitkale GSK

DİKA, çok farklı
DİKA, çok farklı
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Dumlupınar TSK – Northernland Dipkarpaz SK

Baf Ülkü Yurdu – Bellapais Tatlısu HOSK

ÇEYREK FİNAL (25 HAZİRAN 2025 1.MAÇ, 28-29 HAZİRAN 2.MAÇ)

Çetinkaya TSK / Alsancak Yeşilova SK galibi - 1461 İskele Trabzonspor / Türk Ocağı Limasol SK galibi

Mağusa Türk Gücü / Zümrütköy SK galibi - Cihangir GSK / Lefke TSK galibi

Lapta TBSK / Gönyeli SK galibi - Doğan Türk Birliği / Serveroğlu Geçitkale GSK galibi

Dumlupınar TSK / Northernland Dipkarpaz SK galibi - Baf Ülkü Yurdu / Bellapais Tatlısu HOSK galibi