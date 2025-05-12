10 Mayıs 2025 tarihinde Bursa Gürsu Spor Salonunda Spor Salonunda başlayan U13 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Milli sporcularımız Güney Serinyürek ve Rüzgar Dellaloğlu Ana Tabloya kalmayı başardı.

Badminton Federasyonu yayınladığı mesajla şunları paylaştı:

“Badminton Federasyonu olarak Türkiye U13 Şampiyonasında Ana Tabloya kalan sporcularımızı tebrik eder, mücadelelerinden dolayı Ceylin Mirillo, Arın Bolkaner, Liza Tuğberk, Mira Gök, Düşüm Eriz, İlyas Doğan, Metin Açikal ve Zeynep Ayza Yıldız'a teşekkür ederiz. Ayrıca bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederken, kafilede idarecimiz olarak görev yapan Heyran Yamaç ve Ülfet Boşnak ile Antrenörlerimiz Savaş Dursun ve Serkan Bolkaner'i tebrik ederiz.”