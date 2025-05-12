Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, sezon sonu için kararını verdi.

AS'ta yer alan habere göre; İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Golcü Morata yeni sezonda daha fazla forma şansı talep ediyor.

Galatasaray'ın da Morata'dan memnun olduğu ve takımda kalması için opsiyonunu kullanacağı belirtildi. Galatasaray'ın bu sezonun devre arasında kiraladığı deneyimli forvetin 2025-26 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü okan Buruk'un da İspanyol golcüden memnun olduğu kaydedildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Alvaro Morata, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli futbolcu sezonun ilk yarısında Milan formasıyla 25 maçta sahaya çıkarken 6 kez ağları havalandırmıştı.