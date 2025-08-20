BTM Birinci Lig kulüplerinden Tuzlaspor’da Hüseyin Umay başkanlığındaki yönetim kurulu istifa kararı alırken, kulüp olağan üstü genel kurula gidecek. Başkan Hüseyin Umay, yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında istifa edip, olağan üstü genel kurula gideceklerini açıkladı. Yaklaşık 3 senedir başkanlık görevinde bulunan Hüseyin Umay ve ekibi, kulübe önemli sportif başarıların yanı sıra tesisler de kazandırdı. Takımı Btm 2. Lig‘den, Btm 1. Lige çıkartan, Tuzla futbol sahasını, çevre düzelmesi ve kafesi ile Tuzla köyünekazandıran Hüseyin Umay, olağan üstü genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı konusunda ise açıklama yapmadı. Hüseyin Umay, gelişmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tuzla takımını BTM 2. Lig’de şampiyon yaptık. Ancak iki sezondur BTM 1. Ligden, bir üst lige çıkamamayı, kendim için başarısızlık olarak değerlendiriyorum. Federasyonun anlamsız kuralları gereği de üst lig kulüpleri, 2 veya 3 asgari ücrete oyuncuyu alabiliyorlar. Ama aynı üst lig kulüpleri bize genç oyuncuları için diledikleri kiralık bonservis ücretini isteyebiliyorlar. BTM’de her sezon takımı yeniden kurmak gerekliliği vardır. Bu da bizleri maddi ve manevi olarak zorlamaktadır. Federasyonun her fırsatta BTM’ler liglere oyuncu yetiştirecek mantığını da anlamsız bulmaktayım.

Benim en büyük hayalim ve hedefim ise Tuzla’ya bir ilkokul yapmaktır. Bu saatten sonra tüm konsantremi buna vereceğim.”