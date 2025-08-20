Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri Erciyes’te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren 1. Lig takımlarından Aslanköy, kampın 3. gününde takım sabah yaptığı salon ve saha antrenmanlarıyla çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Aslanköy takımı, Salı günü Polatlı 1926 Spor Kulübü ile hazırlık karşılaşması oynadı. Türkiye 3. Lig ekibi Polatlı 1926 Spor Kulübü ile karşılaşan Aslanköy maçta rakibiyle dengeli bir oyun ortaya koydu. Ankara Polatlı ekibi, hazırlık karşılaşmasında Aslanköy’ü 2 – 1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Aslanköy takımı çalışmalarını günde çift idman yaparak hafta sonuna kadar sürdürecek.