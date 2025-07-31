BTM 1. Ligin Mesarya takımlarından Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nde daha önce iki kez ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Ağustos Perşembe akşamı yeni Türkmenköy Aydın Spor Kulübü Lokalinde yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyan bu toplantıya taraftarların katılımının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Kulüpten yapılan duyuru şöyle:

Kulübümüzün daha önce iki kez ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı, başkan adayı ve yeni yönetim kurulu oluşturulamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan bu toplantı, aşağıda belirtilen tarih, saat ve gündem ile yeniden yapılacaktır: Tarih: 7 Ağustos 2025 Perşembe Saat: 19.30

Yer: " YENİ " Türkmenköy Aydın Spor Kulübü Lokali