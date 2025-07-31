Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’e ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Spor Yazarları Derneği’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verilirken, spor yazarlarının desteklenmesi yönünde yapılabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Vakıflar İdaresi Müdürü Mustafa Tümer ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun ve basının toplumsal etkisine dikkat çekti. Müdür, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında kurulacak güçlü iletişimin önemine vurgu yaptı.

Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ise, kabulden dolayı Vakıflar İdaresi’ne teşekkür ederek, “Amacımız yalnızca haber yapmak değil aynı zamanda ülke sporuna ve topluma da katkı yapabilecek yatırımlar da hedeflemekteyiz. Bu anlamda Vakıflar İdaresi’nin katkıları bizim için kıymetlidir” dedi.

Ziyaret sonunda karşılıklı iyi niyet temennileri sunulurken, ilerleyen süreçte ortak projeler geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.