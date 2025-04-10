Fly Me Havayolları’nın Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava taksi helikopter seferlerinin ilki dün yapıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ilk seferini yapan helikopter ile KKTC Havalimanı’na iniş yaptı.

Helikopter saat 16:00 civarında iniş yaptı ve su takıyla karşılandı.

Ataoğlu ve Arıklı helikopter ile iniş yapmalarının ardından Fly Me Havayolları Şirket Yöneticisi Gökay Daşdelen ile bir araya gelerek, basına açıklamalarda bulundu.