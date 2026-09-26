Batan gemideki kayıplardan Ferdi Törer'in ağabeyi Ahmet Törer, “27 gündür bu insanları kandırdılar.” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Faciada Ferdi Törer’in kızı Nisa Törer de yaşamını yitirmişti. Törer, arama çalışmalarını yürüten yetkililerin ailelere, "Gemi parça parça edildi, kimse bulunamadı." şeklinde bilgi verdiğini, geminin parça parça fotoğraflarının gösterildiğini de aktardı.