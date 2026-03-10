İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’e düşerken olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

NATO: TÜRKİYE'YE DOĞRU GELEN BİR FÜZEYİ BİR KAZ DAHA ENGELLEDİK

Öte yandan NATO, İran’dan ateşlenen bir füzenin daha Türk hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklama yaptı. NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO, Türkiye'ye doğru gelen bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrılarak yaşanan hadiseyle ilgili ve tepki ve endişeler iletilmişti.

ERDOĞAN

Öte yandan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.

Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kabine toplantısında İran'daki krizi değerlendirdiklerini belirterek “Tüm gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Tedbiri ve temkini bir an olsun elden bırakmıyoruz. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Devletimizin tüm kurumlarını seferber etmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle dedi:

“4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra ülkemize yöneldiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hâle getirildi. Akabinde İran makamlarına gerekli ikazlar yapıldı. Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Türkiye'nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eş güdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz.”