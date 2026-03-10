Meclis Genel Kurulu’nda Yol ve Trafik Suçları'nın Davasız Halli ve Ceza Puanı Değişiklik Yasa Önerisi geri çekildi. Yasa önerisinin “yeniden incelemek maksadıyla” geri alındığı belirtildi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, geri çekilen yasa önerisiyle ilgili Meclis’te eleştirilerde bulundu. Şahali, “Geri çektiğiniz yasa tasarısı ayıkken yazılacak bir yasa tasarısı değildi. 2026 yılına kadar sabit radarlarda oluşacak cezalar dahil geride kalanlarla beraber bütününe af getiren bir yasa. İyi ki geri çekiyorsunuz ama niye yazdınız niye yolladınız?” sorusunu sordu

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali’nin sorusu üzerine kürsüye çıktı, trafik kameralarının çalıştığını ve ciddi şekilde ceza yazıldığını söyledi. Arıklı, “Kameralar çalışıyor, ciddi şekilde de ceza yazıyor. Aylık miktar da bir hayli arttı. Bu da polisi çok zor durumda bırakıyor. Trafik cezalarının dağıtımını normalde polisin yapması gerekiyor. Bir dönem ihale ile özele yaptıralım denildi, özele ihale edildi. 1-2 yıllık bir sıkıntı oldu, bütçe çıkmadı ihale iptal edildi. O cezalar birikti. Şimdi polisin elinde yaklaşık 100 bin civarında ceza var.” dedi. Bazı kameraların daha önce çalışmadığını ancak şu anda hepsinin aktif olduğunu belirten Arıklı, “Bazı kişilerin evine 8-10 ceza aynı anda gidiyor ve ehliyeti kaptırmak durumunda kalıyor. Ciddi bir şikayet ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nda konunun ele alındığını dile getiren Arıklı, gecikmenin devletten kaynaklandığını söyledi. Arıklı, “Dolayısıyla bunu vatandaşa yansıtmak doğru değil. Zamanında vatandaşın eline gitseydi ne kadar puanı kaldığını bilecekti ve dikkat edecekti.” dedi. Arıklı ayrıca, puan cezaları ve para cezalarıyla ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirterek, “Polisle konuştuk, puan cezalarının belli bir dönemini silebilir miyiz, olabilir denildi ama bu sefer de para cezası ortaya çıktı. Para cezalarının da formülünü bulabilirsek Güvenlik Kuvvetleri ile polisin kendi ihtiyaçlarını karşılaması için bir düzenleme yapacağız, bunun için Yol ve Trafik Suçları'nın Davasız Halli ve Ceza Puanı Değişiklik Yasa Önerisi’ni geri çektik.” diye konuştu.