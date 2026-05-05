Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,37 olurken, aylık yüzde 4,18 olarak açıklandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

ENAG VE İTO NİSAN ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Öte yandan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre aylık enflasyon yüzde 5,07 olurken yıllık enflasyon yüzde 55,38 olarak hesaplandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise nisan ayında İstanbul'un enflasyonu aylık yüzde 3,74 olurken, yıllık bazda 36,83 oldu.

MAAŞLAR ERİDİ

Öte yandan Türkiye’de sene başından bu yana asgari ücretli ve en düşük emekli maaşındaki kayıp dudak uçuklatan boyuta geldi. 20 bin TL olan en düşük emekli aylığı, yılın ilk dört ayında yaklaşık 2 bin 928 TL eridi. Bu yılın başında 28 bin 75 TL olan asgari ücretin de 4 bin 110 TL‘si eridi

Türkiye’de aylık yüzde 4,18 artışla birlikte dört aylık toplam enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı.

Yılın başından bu yana gerçekleşen enflasyon seyri şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18