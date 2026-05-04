Kuzey Kıbrıs otomotiv sektörünün öncü firması Flatro Ltd., BAIC’in yeni modeli BJ30 Hybrid’in lansmanını 2 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte davetliler, aracın modern tasarımını ve teknolojisini yakından inceleme fırsatı buldu. Lansman, Radyo Juke DJ performansı ve kokteyl ikramları eşliğinde keyifli bir atmosferde gerçekleşti.

Yeni BAIC BJ30 Hybrid, performans ve konforu bir arada sunarken, benzinli motor yapısıyla güçlü ve verimli bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Flatro Ltd. yetkilileri Zehra Beyar ve Fuat Beyar, lansmana gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek BAIC markasının Kuzey Kıbrıs pazarında güçlü bir ivme yakaladığını ifade etti.

1958 yılında kurulan ve Çin’in en köklü otomotiv üreticilerinden biri olan BAIC Group, global pazardaki güçlü üretim kapasitesi ve ileri mühendislik yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. BAIC, dayanıklılık, performans ve sürüş konforunu ön planda tutan benzinli motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte.