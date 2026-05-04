Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, Türkiye’de Nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, piyasa beklentisinin yüzde 3,5 civarında olmasına rağmen oranın yüzde 4,18 olarak açıklandığını ve yıllık enflasyonun yüzde 32,37’ye yükseldiğini vurguladı. Karavelioğlu, bu gelişmeyle birlikte faiz indirimi beklentilerinin kısa vadede ortadan kalktığını belirtti.

Ahmet Karavelioğlu konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Türkiye’de enflasyon beklentilerin üzerinde yükseldi. Piyasa beklentisi Nisan ayı enflasyonunun %3,5 civarında gelmesiydi ancak artış %4,18 oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 32,37'ye çıktı. Türkiye’de faiz indirimi beklentisi kısa vadede rafa kalktı. Ülkemizde de Nisan ayı enflasyonunun %4’ün üzerinde çıkmasını bekliyorum. Bu durumda ilk 4 aydaki hayat pahalılığı %12, yıllık enflasyon ise %38 civarında olacak demektir. KKTC Merkez bankasından faiz artırımı gidebilir ve bu durum zaten yüksek borçlanma yapan kamu maliyemizi daha da olumsuz etkileyecektir. Borç alan maliyenin borcu nasıl azaltacağı yönünde de bir çalışma yapması gerekir. Nakit akışındaki sıkıntıyı gidermek için Kalkınma Bankası kaynaklarına bile el atan bir yönetim anlayışın şu anda önceliğinin bu olmadığı ortada. Sadece Bankacılık sektöründen borçlanan Maliyemizin şunu unutmaması gerekiyor: Bankacılık sektörünün devlete verebileceği kredinin de bir sınırı var”