Creditwest Bank, sermaye piyasası ürünlerine erişimi kolaylaştırmak ve müşteri işlem deneyimini geliştirmek amacıyla Bono, Medium Term Note (MTN) ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) işlemlerini dijital kanallara taşıdı. Yeni uygulama ile birlikte söz konusu yatırım ürünlerinin alım-satımı artık şubeye gitmeye gerek kalmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Banka tarafından yapılan açıklamada, dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen bu yenilik sayesinde yatırımcıların zaman ve mekân bağımsız şekilde işlem yapabileceği vurgulandı. West Notifier ve Creditwest İnternet Bankacılığı üzerinden sunulan hizmet ile müşteriler, 7 gün 24 saat işlem gerçekleştirebilecek, güncel faiz oranlarına anlık olarak ulaşabilecek ve portföylerini tek ekrandan kolayca yönetebilecek.

Sunulan yatırım ürünleri, farklı risk ve getiri beklentilerine hitap ediyor. Kısa vadeli yatırım aracı olan finansman bonoları, sabit getirili yapılarıyla öngörülebilir kazanç imkânı sunarken, farklı vade seçenekleri ile nakit akışının planlanmasına katkı sağlıyor. Orta vadeli yatırım seçenekleri arasında yer alan MTN’ler ise döviz cinsinden alternatifler sunarak yatırımcılara çeşitlilik imkânı tanıyor. Devlet tarafından ihraç edilen DİBS ürünleri ise düşük riskli yapılarıyla öne çıkıyor ve vade sonunda anapara ile faiz ödemesi devlet güvencesi altında bulunuyor.

Duyal Eresen: “Müşterilerimizin yatırım ürünlerine daha kolay ve hızlı erişebilmesini sağlamak önceliklerimiz arasındadır”

Creditwest Bank Hazine Müdürü Duyal Eresen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijitalleşmenin yatırım süreçlerinde önemli bir rol oynadığını belirterek, “Müşterilerimizin yatırım ürünlerine daha kolay ve hızlı erişebilmesini sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hayata geçirdiğimiz bu yeni dijital altyapı ile yatırım işlemlerini daha pratik ve anlaşılır hale getirdik. Amacımız, müşterilerimizin farklı yatırım alternatiflerini rahatlıkla değerlendirebilmesini ve finansal kararlarını daha etkin şekilde alabilmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Creditwest Bank, dijitalleşme stratejisi doğrultusunda geliştirdiği bu yeni hizmet ile yatırımcıların sermaye piyasası ürünlerine erişimini genişletmeyi ve daha kapsayıcı bir finansal ekosisteme katkı sağlamayı hedefliyor.