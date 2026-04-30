Tarım alanlarında önemli zararlılar arasında yer alan Asya turunçgil psillidi (diaphorina citri) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarım Dairesi uzman ekipleri tarafından sahada gerçekleştirilen düzenli sürvey çalışmalarıyla zararlının popülasyon yoğunluğunun yakından izlendiği belirtildi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, biyolojik mücadele kapsamında, Türkmenköy Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde üretilen faydalı parazitoid böcek tamarixia radiata doğaya salınarak zararlının yayılımı kontrol altına alınıyor.

Bahar aylarıyla birlikte popülasyon artışı beklenen psillide karşı önleyici adımlar artırılırken, yalnızca Nisan 2026’da 40 bin faydalı böceğin doğaya bırakıldığı belirtildi.



Bugüne kadar toplam 142 bin Tamarixia radiata salımı gerçekleştirildiği, yapılan gözlemler sonucunda Asya turunçgil psillidinin kontrol altında tutulduğu ve popülasyonunda herhangi bir artış yaşanmadığı ifade edildi.



Biyolojik mücadelenin çevre dostu ve sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.