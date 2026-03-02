Kupada A Grubu müsabakaları bugün, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN

12.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

14.30 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

19.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 MART ÇARŞAMBA:

13.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)

19.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

19.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

19.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 MART PERŞEMBE:

19.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)

19.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)