Stat: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Yalçın Kabacıklı, Güneş Demir

Esentepe: Ali Karal, Semih Arslan, (Dk 46 Lukman), Nehir Cantaş (Dk 76 Tuğra Kılıç), Ola Adewole (Dk 46 Ege Can Açıkportalı), Salih Karal, Benjamin Bieleu, Ada Arıkan (Dk 80 Dinçer Karal), Sulyman Abdulganiyu, Mustafa Soytürk, Sander Ersoy, Devran Ali Güneş

MTG: Mustafa Cengiz, Mehmet Gürlü, Mert Sezer, Remzi Betmezoğlu (Dk 44 Papa Demba), Mehmet Çavuş (Dk 58 Emre Mutlu), Hüseyin Deynekli (Dk 70 Şenol Şöför), Emre Kuvvetlişahin, Arda Mart, Doğukan Altuntaş, Zihni Temelci (Dk 46 Aime Badaime), Kenan Özerinç (Dk 58 Atay Yıldız)

Goller: Dk 69 Sander Ersoy (Esentepe), Dk 33 Zihni Temelci, Dk 41 Hüseyin Deynekli, Dk 64 Atay Yıldız (MTG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 20. Hafta maçında Esentepe, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etit.

Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Mağusa Türk Gücü maçını Burak Mandralı yönetti. Çekişmeli başlayan maçın ilerleyen dakikalarında Mağusa Türk Gücü baskısını artırırken, 33 Zihni Temelci ve Hüseyin Deynekli’nin golleriyle ilk devreyi önde tamamladı. 0 – 2

İkinci devrede oyunun kontrolünü elinde tutan Mağusa Türk Gücü, Atay Yıldız ile skoru 0 – 3 yaptı. Maçın skorunu belirleyen gol ise Sander Ersoy’dan geldi. 1 – 3

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

20

15

4

1

46

15

31

49

2.

Cihangir GSK

20

15

3

2

60

20

40

48

3.

Doğan Türk Birliği

20

12

7

1

43

26

17

43

4.

Mağusa Türk Gücü

20

10

6

4

40

27

13

36

5.

Dumlupınar TSK

20

9

3

8

39

27

12

30

6.

Çetinkaya TSK

20

8

4

8

37

30

7

28

7.

Küçük Kaymaklı TSK

20

7

5

8

27

27

0

26

8.

Alsancak Yeşilova SK

20

7

4

9

36

42

-6

25

9.

Lefke TSK

20

7

4

9

20

27

-7

25

10.

Yenicami AK

20

6

6

8

31

36

-5

24

11.

Esentepe KKSK

20

6

5

9

32

35

-3

23

12.

Karşıyaka SK

20

5

6

9

37

50

-13

21

13.

Mesarya SK

20

5

3

12

36

50

-14

18

14.

Mormenekşe GBSK

20

5

3

12

30

54

-24

18

15.

Yeniboğaziçi DSK

20

4

4

12

22

42

-20

16

16.

Gönyeli SK

20

3

5

12

18

46

-28

14