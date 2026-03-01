Stat: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Yalçın Kabacıklı, Güneş Demir

Esentepe: Ali Karal, Semih Arslan, (Dk 46 Lukman), Nehir Cantaş (Dk 76 Tuğra Kılıç), Ola Adewole (Dk 46 Ege Can Açıkportalı), Salih Karal, Benjamin Bieleu, Ada Arıkan (Dk 80 Dinçer Karal), Sulyman Abdulganiyu, Mustafa Soytürk, Sander Ersoy, Devran Ali Güneş

MTG: Mustafa Cengiz, Mehmet Gürlü, Mert Sezer, Remzi Betmezoğlu (Dk 44 Papa Demba), Mehmet Çavuş (Dk 58 Emre Mutlu), Hüseyin Deynekli (Dk 70 Şenol Şöför), Emre Kuvvetlişahin, Arda Mart, Doğukan Altuntaş, Zihni Temelci (Dk 46 Aime Badaime), Kenan Özerinç (Dk 58 Atay Yıldız)

Goller: Dk 69 Sander Ersoy (Esentepe), Dk 33 Zihni Temelci, Dk 41 Hüseyin Deynekli, Dk 64 Atay Yıldız (MTG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 20. Hafta maçında Esentepe, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etit.

Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Mağusa Türk Gücü maçını Burak Mandralı yönetti. Çekişmeli başlayan maçın ilerleyen dakikalarında Mağusa Türk Gücü baskısını artırırken, 33 Zihni Temelci ve Hüseyin Deynekli’nin golleriyle ilk devreyi önde tamamladı. 0 – 2

İkinci devrede oyunun kontrolünü elinde tutan Mağusa Türk Gücü, Atay Yıldız ile skoru 0 – 3 yaptı. Maçın skorunu belirleyen gol ise Sander Ersoy’dan geldi. 1 – 3

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

