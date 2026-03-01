Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Serdar Gürpınar, Cem Öksüzoğluları

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Özay, İrfan, Yunus, Osman, Enes, Mehmetali(Ertan) Olayinka Ajibola(Ahmet), Berat(Eli Amir), Darius Dee Johnson, Muhammed Njoya

Mormenekşe: Doğuhan, Fetin, Amoah, , Cafer(Ertan), Kadir, Sami(Cenker), Arda, Mehmetali(Devrim), Emre Özsin, Ahmetcan(Barış), Gadj.

Goller: Dk. 24 ve 55 Darius Dee (Yeniboğaziçi), Dk. 78 Gadj (Mormenekşe)

K.Kart: Dk. 89 Yunus(Yeniboğaziçi)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 20. Haftasında bölge derbisi olarak bilinen Yeniboğaziçi ile Mormenekşe arasındaki zorlu mücadelenin kazananı Yeniboğaziçi oldu.

Yeniboğaziçi takımı ilk ve 2. devrede Darius Dee’nin attığı gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrıldı. Mormenekşe karşılaşmanın ilk yarısında bir penaltıdan yararlanamazken golünü penaltıdan Gadj attı.

Karşılaşma tempolu başlarken, takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk.24 Yeniboğaziçi atağında Berat’ın pasıyla Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Darius Dee önünü boşaltarak şutunda top yerden köşeye giderek ağlarla buluştu.1-0

Dk. 31 Mormenekşe atağında Mehmetali’nin pasıyla sol kanatta topa hareketlenen Emre Özsin kaleci Emre’den önce kafayla topu kurtardı ancak kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Mehmetali topu ve kaleciyi ayrı köşeye attı ancak top direğin yanından auta gitti.

Dk.39 Mormenekşe atağında Emre Özsin’i ortasında Gadj’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Dk. 45 Yeniboğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Berat’ın ara pasında defans arkasında topla buluşan Dee’nin plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dk. 55 Mormenekşe defansının kendi arasında paslaştığı sırada Fetin’den topu kapan Darius Dee kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunda topu ağlara gönderdi.2-0

Dk. 62 Yeniboğaziçi atağında ceza sahası içinde topla buluşan Njoya’nın şutunda kaleci Doğukan gole izin vermedi.

Dk.75 Mormenekşe’nin kullandığı kornerde arka direkte Gadj gelişine topa vole vurdu ancak kaleci Emre gole izin vermedi.

Dk.76 Mormenekşe atağında ceza sahasına yapılan ortada Yeniboğaziçi defansının topa elle müdahalesi sonucunda hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Gadj’ın vuruşunu kaleci Emre uzanarak çıkardı. Ancak hakem kaleci Emre’nin top vurulmadan çizgiyi terk ettiğini söyleyerek penaltıyı tekrarlattı. Bu kez Gadj topu ve kaleciyi ayrı köşelere atarak filelere gönderdi. 2 – 1

Dk. 90+8 Mormenekşe atağında Yeniboğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Emre Özsin’in şutunds top üst direğe vurarak auta gitti ve maç da sona erdi.

Yeniboğaziçi aldığı bu galibiyetle puanını 16 yaparak son sıradan bir basamak yukarı çıkarken, Mormenekşe ise 18 puanda kaldı ve 14. Sıraya geriledi.