Stat: Gönyeli Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Halil Atlar
Gönyeli: Ege Keleşzade, Mikail Sivri, Jamiu Bamidele Arowolo, Peter Goswill Onuoha, Kane Daman, Mehmet Akif, İsmail Sarıkaya, Kahraman Dönmez, Hasan Sedatgil, Ahmet Eser Aksoy, Ömer Bayraktar
Cihangir: Türkkan Delideniz, Sercan Demirman, Selçuk Sergeç, Yusuf Beyazi, Berhan Celme, Babacar Mbaye Diop, Uğur Naci Gök, Laurys Ndong Meye, Samson Ebuka Obioha, Ali Öztürk, Hakan Karacaoğlu
Goller: 63’ Selçuk Sergeç (Cihangir), 88’ Samson Ebuka Obioha (Cihangir)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 20. Hafta maçında Gönyeli, Cihangir’i konuk etti.
Gönyeli Stadında (Tepe) oynanan Gönyeli – Cihangir maçını Tufan Çerçioğlu yönetti. Bol pozisyonlu geçen ilk devrede Gönyeli’den Ahmet Aksoy ve Kahraman’ın kafa vurulu direkten döndü. Cihangir ataklarında ise kaleci Ege gole izin vermedi. Maçın ilk yarısı golsüz geçildi. 0 – 0
İkinci devre karşılıklı ataklarla geçilirken, 59’da Peter’in maruz kaldığı pozisyona penaltı verilmemesine Gönyeliler tepki gösterdiler. 63. dakikada savunmadan ileriye çıkan Selçuk Sergeç burnunun kırılması pahasına golü attı. 0 – 1 88. dakikada Samson Ebuka galibiyeti perçinleyen golü attı. 0 – 2
Bu galibiyetle zirve iddiasını sürdüren Cihangir ligdeki puanını 48’e yükseltirken, son sıraya gerileyen Gönyeli 14 puanda kaldı.