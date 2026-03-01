Halil GERÇEK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Bölgesel Lig'de final maçında Dörtyol ile Yenicami karşılaştı.
Sadık Cemil Stadında oynanan Dörtyol SK – Yenicami AK maçını Furkan Türk yönetti. Yenicami maçı 2 – 1 kazanarak şampiyon olurken, yeni sezonda Elit Ligde mücadele etme hakkı kazandı.
Yenicami futbolcuları şampiyonluğu, sezon boyunca takımı çalıştıran ancak geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastanede tedavi gören antrenörleri Okan Karademir’e armağan ettiler.