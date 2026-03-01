Yer: Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Selim Kaynarca, Mehmet Volkan Çelik, Mustafa Torun

Küçük Kaymaklı: İdris, Sena, Arda Kortay, Emre, Mehmet Öztürk, Turgut, Arcan, Marega, Alpay, Kadir, Arda Sözcü

Karşıyaka: Ufuk, Süleyman, Hasan, Mehmet Erol, Hanibal, Andy, Kande, İlker, Lawrence, Mbaye, Göksel

Goller: Dk 34 Mahfou Kande, Dk 54 Andy Okpe (Karşıyaka)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 20. Hafta maçında Küçük Kaymaklı, Karşıyaka’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Karşıyaka maçını Evren Karademir yönetti. Maça Karşıyaka daha iyi başlarken pozisyonlar üretti. 34. dakikada Mehmet Erol’un kale içerisine kestiği topta Mahfou Kande topu ağlara gönderdi. 0 – 1 İlk devre Karşıyaka’nın 1 – 0 üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Küçük Kaymaklı üst üste iki net pozisyondan yararlanamadı. 54. dakikada Karşıyaka atağında ceza sahası içinde Andy Okpe’nin dokunuşunda top ağlara gitti. 2 – 0

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında her iki takım da pozisyonlara girse de maçta başka gol olmazken Karşıyaka maçı 2 – 0 kazandı.