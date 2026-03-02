Fenerbahçe'de sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor... Sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Nelson Semedo'dan geldi.

Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Portekizli futbolcu, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.".