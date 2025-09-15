Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 05-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen KKSF 2025 XI. Bireysel Federasyon Kupası, Pazar günü oynanan 7. Tur maçlarının ardından sona erdi. 64 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada IM Hüseyin Can Ağdelen, 6,5 puan toplayarak yenilgisiz birinci oldu.

Dereceye giren sporcular:

1. IM Hüseyin Can Ağdelen

2. Adman Devran Tolon

3. Ahmet Paşa

4. Mehmet Şaban

5. Arda Köle

Özel ödüller:

• Kadın Özel Ödülü: Destina Çınay Çika

• Veteran Özel Ödülü: NM Gökmen Coşan

• En İyi Performans Özel Ödülü: Ali Şefik

Yaş gruplarına özel ödüller:

• En İyi 2009-2010 Doğumlu: Doruk İlhan

• En İyi 2011-2012 Doğumlu: Mustafa Kemal Ata Aydın

• En İyi 2012-2013 Doğumlu: Deniz İsmail Çiçek

• En İyi 2013 Sonrası Doğumlu: Erkan Kemal Çeliker

Turnuvada mücadele eden ve başarı gösteren tüm sporcular, organizasyon yetkilileri tarafından tebrik edildi.