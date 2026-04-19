Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nda (KKTOK) 2026 sezonun ikinci yarışı yapıldı. Basel Holding’in ana sponsorluğunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonun ikinci yarışını Chagla Car Care sponsorluğunda Hamitköy bölgesinde gerçekleştirdi. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Car Care’ın yarış sponsorluğunun yanı sıra; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, doill, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sami Doğan Motors, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Food&Drink ve Basel Energy’nin de katkı koyduğu organizasyon, 2026 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı olarak yapıldı. Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde bulunan Chagla Food&Drink önünden başlayan rallide ekipler Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta biri deneme olmak üzere üçer kez yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı geçtiler.

ZİRVEDE YİNE ÇAĞKAN BOZALANLAR-HASAN EVRENSEL İKİLİSİ VAR

25 ekibin start aldığı keyifli yarışta Skoda Fabia RS Rally 2 araçlarıyla Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi zirvede yer almayı başaran ekip oldu. Sezonun ilk yarışını da kazanan ikili sezona 2’de 2 yaparak başlamış oldu. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi ikinci olurken, Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi üçüncü olarak podyumu tamamladılar. İzleyenlerin oldukça memnun ayrıldığı organizasyonda heyecan doruk noktadaydı.

ÖMER YILDIZ RALLİ KUPASI BİRİNCİSİ İLKER BEŞOK-ŞEREF KARAOĞLAN İKİLİSİ

Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski ralli şampiyonumuz Ömer Yıldız anısına bu sezon Ralli Kupası, “2026 Ömer Yıldız Ralli Kupası” adıyla yapılacak. Sezonun ikinci yarışında bu kupanın birincisi Canam Maverick araçlarıyla İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi oldu. Onları Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikinci olarak takip ederken, üçüncü Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi oldu.

SINIFLARDA DA ÇEKİŞME YAŞANDI

Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde, güzel bir havada yapılan yarışta sınıflarda da çekişme yaşandı. Sınıf 2’de birinci Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi olurken, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikincilik kupasının sahibi oldu. Üçüncülük kupasını ise Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi aldı. Sınıf R birincisi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi olurken, ikinci Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisi ve üçüncü Arda Alibaba-Fezile Yorgancıoğlu ikilisi oldu. Sınıf 1’de birincilik Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisinin oldu. İkinci Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi olurken üçüncü Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi oldu. Sınıf 4’te zirvede Hasan Macila-Ali Emre Yılmaz ikilisi vardı. İkinci Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi olurken üçüncü Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi oldu. Genç pilotlarda birinci İlker Beşok olurken ikinci Doruk Doğan ve üçüncü Hüseyin Yarkıner oldu. Genç Co-pilotlarda ise birinci Hasan Önderol, ikinci Şeref Karaoğlan ve üçüncü Berke Zeki oldu. Master pilot birincisi Sami Doğan, ikincisi Mehmet Kamiloğlu ve üçüncüsü Göksel Macila oldu. Master Co-pilotlar birincisi ise Hüseyin Çocuk, ikincisi Ali Burhan Sevil ve üçüncüsü Kani Avkıran oldu. Kadın pilot birincisi olmayı başaran isim Buse Bilgimer olurken ikinci Yaz Muratoğlu ve üçüncü Pembe Kaplan oldu. Kadın Co-pilot birincisi Fezile Yorgancıoğlu, ikincisi Tanem Özdenya ve üçüncüsü Emel Koçak oldu. “2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcusu” ödülleri ise İlke Koçak ve Ümit Koçak’ın oldu. Yarış sonunda Chagla Food&Drink önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Chagla ailesi; Şermin Çağla, Sevgül Çağla, Mustafa Çağla, Menteş Çağla, Kani Çağla ve Mehmet Çağla takdim etti.

Dereceler: