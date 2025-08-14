KKTC Cimnastik Federasyonu’nun güzide kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün açılışı yapılacak olan yeni cimnastik salonunun elektrik sorunu giderildi.

Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastik salonunun elektrik sorununun giderilmesiyle ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Yeni cimnastik salonumuzda uzun zamandır akım yetmezliği sebebiyle devreye alınamayan soğutma ve ısıtma sistemimizdeki sıkıntı, Başbakanımız Ünal Üstel ve ekibinin desteğiyle giderildi.

Antrenmanlarımızdaki verimi düşüren problemimiz giderilerek çocuklarımızın hak ettiği ortamda spor yapmaları sağlandı. Başbakanımız Ünal Üstel’e, Kıb – Tek’e, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne ve başkan Türkay Uzun Sılalı ile destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”