Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED) Güzelyurt’ta bir araya gelerek dostluk maçı düzenledi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, iki sendikanın ortaklaşa organize ettiği dostluk maçı Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yapıldı.

Etkinlik sonunda konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, sendikaların uzun yıllara dayanan dostluğuna vurgu yaptı. Maviş, ilkokul öğretmenleri olarak barış ve dostluk için bir araya gelmeyi tercih ettiklerini belirterek, sendikaların bu buluşmadaki sorumluluk bilincine dikkati çekti.

Maviş açıklamasında şunları kaydetti:

“İlkokul öğretmenleri olarak barış ve dostluk için bir araya gelmeyi tercih ediyoruz. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Öğretmen Sendikaları, sorumlulukla, sporun birleştirici gücüyle bir araya geliyor. Her iki öğretmen sendikasının amacı yurdumuzun birleşmesine yöneliktir.”

KTÖS ve POED’in bu tür etkinliklerle toplumsal bağları güçlendirmeye ve adanın yeniden birleşmesi hedefine katkı sunmaya devam etme kararlılığını vurgulayan Maviş, “Barış mümkündür, birlikte yaşamak mümkündür ve ortak gelecek için dayanışma şarttır” dedi.