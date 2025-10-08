Hasan Kasapoğluları, Korineum’da yer alan Turkish Airlines World Golf Cup Amatör Serisinin KKTC turnuvasında 42 Puanla şampiyon oldu.

Bu zafer, ona 15 Kasım'daki Turkish Airlines Finali'nde yer alma ve Gloria Serenity Resort'ta bir haftalık konaklama hakkı kazandırdı.

Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen ve bu yıl 2025 Büyük Finali'ne ev sahipliği yapacak Gloria Hotels & Resorts ile iş birliği yapan seri, 2013 yılından bu yana her yıl düzenleniyor. Ancak 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Korineum'da düzenlenen etkinlik, altı yıllık bir aradan sonra turnuvanın tekrar başlamasını sağladı.

Öğle yemeği sonrası ödül törenine geçildi. Gloria Golf Kulübü PGA Profesyoneli David Clare sonuçları açıklarken, Türk Hava Yolları KKTC Genel Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ödülleri takdim etti.

Claire Morley, Kadınlar Pin'e En Yakın kategorisinde ödül alırken, Ertuğ Şevket Erkekler Pin'e En Yakın vuruş ödülü aldı. Turnuvanın Net İkincisi 40 Puan ile Cahit Yetkili olurken, Ertuğ Şevket de 39 puanla Net Üçüncülüğü ödülünü aldı.

Turnuvadaki Gross Birincisi ise Guiseppe Marullo oldu.