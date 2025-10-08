Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mertsan Çakırlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin hem akademik hem de sportif başarılarının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Çavuşoğlu, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını ifade etti. Çavuşoğlu, bu kapsamda gençlerin spor yapma olanaklarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Çakırlı da Bakan Çavuşoğlu’na kulübe ve gençlerin gelişimine yönelik verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda, Larnaka Gençler Birliği Başkanı Mertsan Çakırlı, Bakan Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.