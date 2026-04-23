Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile önceki gün görüşen Rum lider Nikos Hristodulidis,'in “Türk işgal askerlerinin ihlallerinin arttığı bir dönemde UNFICYP’in üstlendiği çok önemli role vurgu yaptığını” yazdı. Hristodulidis, “sahada yaşanan gelişmelerin kendilerini meşgul ettiğini, müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların gerekli olduğunu” öne sürdü.