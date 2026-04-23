Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs sorununa ilişkin iddialarda bulunarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brüksel’de Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından “yeni bir gayrıresmi konferans yönündeki çalışmalarına mayıs ayında başladığını” öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın “Guterres’in temmuz ayında girişiminden” bahsetmesinin sebebinin, Erhürman’ın Guterres’in niyetlerinden habersiz olması olduğunu iddia eden gazete, Guterres’in Türkiye liderliğiyle konuşmasının akabinde faaliyete geçmeye başladığını savundu.

BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın önceki gün Hristodulidis’le görüşmesinde Pile’de yaşanan gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorununun da ele alındığını ve Guterres’in “Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlaması yönündeki niyetinin gündeme geldiğini” belirten gazete, Lacroix’nın Hristodulidis’le görüşmesinden önce Pile’ye giderek durumu yerinde incelediğini ifade etti.

Habere göre Lacroix, Hristodulidis’le görüşmesi sonrasında çıkışta yaptığı açıklamada “çok faydalı ve yapıcı bir görüşme olduğu” ifadesini kullandı.

Lacroix, “iki taraf arasında, çok önemli bir süreç olan, müzakere süreci çerçevesinde mevcut durumu ele aldıklarını” belirtirken “Genel Sekreterin Kıbrıs sorununa büyük adanmışlığı olduğunu ve UNFICYP’in, hiçbir şeyin müzakere sürecini kesintiye uğratmaması için çalıştığını” vurguladı.