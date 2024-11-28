Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizdeki siyasilerin her fırsatta ülkemizin bir turizm ülkesi olduğundan bahsettiklerini ifade ederek ancak bunun sadece söylemde olduğunu zira bir turizm ülkesinde turistik ve tarihi yerlerin korunması gerektiğini fakat ülkemizde bunun olmadığını ifade ederek bize gönderdiği fotoğraflarla sitemlerini paylaştı.

Duyarlı vatandaşımız bu fotoğrafın Ortaçağ’dan itibaren bir peri masalı gibi ayakta duran Walt Disney çizgi filmlerinin ilham kaynağı Beşparmak Dağları üzerinde en çok turisti ağırlayan St. Hilarion kalesinin girişi olduğunu belirtti.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi Kalenin girişinde olan çöp konteynerlerinin dolup taştığını ve etrafa yayılan çöp ve molozların çok çirkin bir görüntü ortaya çıkardığını söyleyen duyarlı vatandaşımız, büyük bir ihtimalle buraya gelen çöp toplama aracının uzun zamandır buraya uğramadığını kaydetti.

Vatandaşımız “Bu fotoğraf esasında her konuda kokuşmuş bir düzenin ve turizme, turiste verdiğimiz değerinin göstergesi…” diyerek sözlerini tamamladı.