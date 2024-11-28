Sağlık bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, cezalandırıcı olmayan raporlama sistemi konusuna değindi, Sağlık Bakanı’na eleştirilerde bulundu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara değinen İncirli, bir daha böyle şeylerin olmaması için yapılması gerekenlerin sıralanması gerektiğini ifade etti.

Hasta taşıyan personelin çok az sayıda olduğunu ifade eden İncirli, Thalassemia ve Kan Bankası binasındaki sorunlara dikkat çekti.

Hasta sevkleri konusuna değinen İncirli, “Kamusal sağlık hizmetlerinden mi vazgeçtik?” diye sordu.