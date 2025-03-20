Girne’de önceki akşam yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçerken aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki Ogün Aldemir’in, kazadan bir gün önce ülkeye turist olarak giriş yaptığı öğrenildi.

Ogün Aldemir’e çaparak ölümüne neden olan 29 yaşındaki Miraç Genç dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 18 Mart 2025 tarihinde, saat 21.50’de, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, 29 yaşındaki Miraç Genç’in, yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç Genç’in tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıya yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini söyledi. Polis, kazanın meydana geldiği yolun karanlık olduğunu söylerken, ölen şahsın ülkede turist olarak bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi. Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.