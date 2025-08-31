Ülkemizin genç atletlerinden Turgut Çelikoğlu, U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda 100 metrede elde ettiği 10.78’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

ENKA Spor Kulübü adına yarışan genç sprinter, bu sonuçla U20 Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti.

Antrenörü Reşat Oğuz, sporcusunun başarısından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Sporcum Turgut Çelikoğlu, emeklerimizin hakkını verdi. Ona, ailesine ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek sezonda da bizi takip etmeye devam edin.”