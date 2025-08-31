Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, Toprak Ürünleri Kurumu ve Tarım Bakanlığının uzun bir süredir yemlik arpa ithalinde sorun yaşadığının bilindiğini kaydederek, hükümetin bu konudaki icraatlarını eleştirdi.

Uluçam, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç haftada bir yemlik arpanın TÜK ambarlarında tane ile sayılacak kadar azaldığını, hayvan yetiştiricilerinin can havliyle yakındıklarını belirterek, "TÜK’ün yemlik arpa ithalini dahi yapamazken, 20 bin ton tohumluk ihtiyacını da zamanında karşılanmasının da beklenmediğini" ifade etti.

Geçmiş yıllarda TÜK’ün ambarlarının haziran ayında üreticinin arpa ve buğdayını almak üzere açıldığını, bu yıl ambarların ağustos ayı içerisinde açıldığını belirten Uluçam, ülkede kıt olan tohumluğun bile toplanamadığını, bunun sebebininse “yurt dışından ithal edilmek istenmesi” olduğunu savundu.

Uluçam açıklamasında şu iddialarda bulundu:

“Tohumluk arpada ise başka bir tiyatro sergilemeye devam ediyor. Özeldeki firmaların tohumluk getirme hakkı kazanmasından bu yana dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye TİGEM, sertifikalı tohumluk arpa satış fiyatını 16,5 TL açıklarken, navlun bedeli ve diğer vergiler ile 24 TL’ye KKTC’ne mal olmasına rağmen, ayrıca ithalatçının 8 TL’de sertifikalı tohum desteğini alması ile tohumun ithalatçıya maliyeti 16 TL olmaktadır. Kaldı ki ithalatı gerçekleştiren firmalar 30 TL üzerinde bir fiyatla üreticiye satış fiyatı belirlemişlerdir. Kâr marjı bize birazcık yüksek görünse de Tarım Bakanlığı’nca az görünmüş olacak ki Bakanlık bütçesinden kilogram başına 8 TL destek verileceği ve ithalatçı firmalara birkaç ay içerisinde bu desteğin ödendiğinin, hangi köy kahvesine gitseniz size bunu söyleyeceklerdir."

"Üreticilerin alacakları bir yıl geriden ödenirken, tohumluk materyal ithal eden firmaların alacağın birkaç ay içerisinde ödenmesinin" ne kadar adil olduğunu soran Uluçam, bütün dünyada sertifikalı tohumluk desteklerinin direkt olarak çiftçiye verildiğini kaydetti ve KKTC'de neden ithalatçıya verildiğini sordu.

İthalatçı firmalar arasında aslan payını "Tarım Bakanlığı danışmanının firması ile Bakanlık eski müdürünün ailesinin ortağı olduğu firmaların" aldığını ileri süren Uluçam, son 3-4 yılda ne kadar tohumluk getirildiği ve karşılığında kimin ne kadar tohumluk desteği aldığının sorgulanması gerektiğini kaydetti.

"Türkiye’den gelen can suyunun 3-4 partiliye peşkeş çekildiğini" de iddia eden Uluçam, "diğer üreticilerin batmasına, can suyunun boşa harcanmasına seyirci kalındığın"ı ileri sürdü. Uluçam, kış aylarında uygun bölgelerde sözleşmeli tarım yaptırılıp, sulanabilen arazilerden en azından tohumluk arpanın elde edilebileceğini kaydetti.