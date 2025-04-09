Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs’taki dini hizmetler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Tümer, Kıbrıs’taki dini ve kültürel mirasın korunmasına yönelik iş birliği ve ortak projelerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki güçlü bağların, dini hizmetlerin yürütülmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, Prof. Dr. Mustafa Tümer’i kabulünden dolayı memnuniyetini ifade ederek, Kıbrıs’ta yürütülen dini hizmetlerin Türkiye için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Erbaş, iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, bu tür ziyaretlerin gelecekteki çalışmalar için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Görüşmeye, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin yanı sıra KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral da katıldı.