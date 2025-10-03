TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Girne Boğaz Şehitliği'nde düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde, "tek millet, iki devlet ve tek yürek" anlayışıyla Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edileceğini vurguladı.

Aktürk, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, adadaki dengeyi bozan ve KKTC’nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı Türkiye’nin gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceğini ifade etti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda vatan ve millet uğruna şehit olan kahraman Mehmetçiğin ve mücahitlerin yan yana yattığı Girne Boğazköy Şehitliği'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde, "tek millet, iki devlet ve tek yürek" anlayışıyla Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edileceğini kaydeden Aktürk, "Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'daki dengeyi bozan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceğimizi, hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını koruma kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin soru üzerine, "Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır. KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz. KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." denildi.