Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde önceki günkü resmi geçit töreninde yürüyen Rum komandolar, “Karpaz’a gireceğiz”, “Bozulmaz yemin, ya hürriyet ya ölüm” sloganları attı.

Öte yandan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümünde Rum komandoların gerçekleştirdiği eyleme sert sözlerle karşılık verdi.

Yeşilırmak, “Cesursanız gelin Karpaz’a! Göreceğiz ne olacağını...” ifadelerini kullandı.

Rum tarafındaki kışkırtıcı söylemlerin dikkat çekici olduğunu belirten Yeşilırmak, “Bu tutum, kilise ve papazların Kıbrıs Türküne bakış açısını göstermektedir. 1974 öncesinde de, sonrasında da bu zihniyet hiç değişmedi, maalesef bundan sonra da değişmeyecek.” dedi.