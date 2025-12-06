Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ekonomik örgütler olarak, görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın görevden alınması için, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümetten talepte bulunduklarını açıkladı.

Gürcafer, bu taleplerinin Cumhurbaşkanı seçimleri bahane edilerek ‘ertelendiğini’ ifade etti.

Kanal T’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa bağlanan Gürcafer, “Müteahhitler, esnaf ve zanaatkarlar, otelciler, sanayi odası… İş dünyasının tüm örgütleri olarak, ekonomiyi ilgilendiren bazı konularda rahatsızlıklar tespit edip, bunu hükümetle paylaştık. İvedi olarak görevden alınmasını talep ettik” dedi.

Gürcafer, “Serhat’ın görevden alınması yönünde bir fikir birliğine de varılmıştı ama Cumhurbaşkanı seçimleri bahane edilmiş, ‘oy kaybederiz çünkü eşi muhtardır, örgüt başkanıdır’ denilerek görevden alınmamıştı. Bize söylenen bütçeden sonra görevden alınacağı şeklindeydi” ifadelerini kullandı.