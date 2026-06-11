2026 Dünya Kupası L Grubunda bulunan İngiltere hazırlıklarını sürdürüyor. İngiltere, ilk maçında 17 Haziran'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Teknik direktör Tomas Tuchel, takımın enerjisinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

"Neler olacağını göreceğiz"

"Baskı ve gerginlik doğal olarak var ama Kosta Rika ile oynanan hazırlık maçında gördüm ki takım, pozitif duygularla sahaya çıkıyor. Taraftarımızla aramızda harika bir bağ var. Neler olacağını göreceğiz. Arsenalli oyuncuların da kampa katılmasının etkisini gördük. Kararlı ve üst düzey bir performans ortaya koyuyoruz. Sıcağa ve iklime uyum sağladık. Her şey yerine oturmaya başladı"

Tuchel, ilk Dünya Kupası deneyimi için heyecanlı olduğunu da ifade etti.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ OLACAK"

"Bu benim ilk dünya kupam. Çok heyecan verici olacak. Şu an odağımız tamamen grup maçları olacak. Hırvatistan maçına hazırlanırken turnuva atmosferini tamamen hissedeceğim. Gerginlik artacak ama bu aslında benim en çok keyif aldığım şeylerden biri. O anlarda gerçekten yaşadığınızı hissediyorsunuz."