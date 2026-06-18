Real Madrid'de yeniden başkan seçilen Florentino Perez, transfer dönemine hızlı girdi. Başkan Perez, takımın başına Jose Mourinho'yu getirirken Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı. Ancak başkan Perez'in durmaya niyeti yok.

Florentino Perez, Chelsea'den Enzo Fernandez ve Bayern Münih'ten Michael Olise'yi kadroya katmak istiyor.

Marca gazetesinin haberine göre Real Madrid yönetimi, Olise'yi kadrosuna katmak için bütün şartlarını zorlayacak. Haberde İspanyol devinin pazarlıklara 200 milyon eurodan başlayacağı iddia edildi.

Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Real Madrid, Olise için bu fiyatın üstünde transferi bitirirse futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.