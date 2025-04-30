TUBORG Darts Süper Lig’inde 17’ncı hafta maçları Pazartesi akşamı oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü evinde Güzelyurt Darts Birliği ile eşleşmesinde, deplasman takımın eksik oyuncuları olmasından dolayı maça çıkmadı ve 16-0 hükmen mağlup olduğu maçta, Minareliköy Spor Kulübü ise geçen hafta Şampiyonluğu garantilemişti.

Gönyeli Darts Birliği, Deplasmanda Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile karşılaştığı maçı 12-4 kazanmasını bildi. Alsancak takımı oyuncularından Savaş Tay ve Hasan Alat birer kez 180 sayısını atarak geceye katkı koysalarda, takımın almış olduğu bu mağlubiyet sonrasında Birinci lige düşmesine engel olamadılar.

Gecenin en çekişmeli ve sonucu merakla beklenen karşılaşması ise Gönyeli’de oynandı. Ligin üçüncülük maçı için önemli olan karşılaşmada, Fota Darts Derneği ile Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 9-7 kazanan takım Fota Darts Derneği oldu. Karşılaşmada, Selahattin Tok en yüksek sayı olan 180 ‘i bir kez atarak galibiyete önemli katkıda bulundu.

Gecenin son karşılaşmasında ise, Beyarmudu Belediyesi ile Cihangir Spor Kulübü arasında oynandı. Cihangir ekibinin ligde kalmayı garantilemek için mutlak bir puan için çıktığı karşılaşmada hata yapmadı ve karşılaşma 8-8 berabere biterek, istediği beraberliği aldı ve ligde kalmayı garantilediler. Karşılaşmada Akın Aşıkcan en yüksek sayı olan 180 ‘i bir kez atarak geceye iz bıraktılar.

Alınan bu sonuçlar ile birlikte, 2024-2025 sezonunda bir alt lige düşecek olan takımlar belli oldu. Buna göre Gönyeli Spor Kulübü ve Alsancak Yeşilova Spor Kulübü bir sonraki sene Birinci lig’de mücadele edecekler.

Haftanın Karşılaşmalarda Alınan Skorları ve Puan Tablosu

Alsancak Y. S.K. 4 - 12 Gönyeli Darts Birliği

Fota Darts Derneği 9 - 7 Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü

Beyarmudu Belediyes 8 - 8 Cihangir S.K.

Minareliköy S.K. 16 - 0 Güzelyurt Darts Birliği

Bay - Gönyeli Spor Kulübü

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M + - Avg P

Minareliköy S.K. 15 15 0 0 190 50 140 45

Gönyeli Darts Birliği 16 12 2 2 191 65 126 38

Gönyeli Avcılık At. Kulübü 15 11 1 3 147 93 54 34

Fota Darts Derneği 15 10 1 4 133 107 26 31

Beyarmudu Belediyesi 15 5 1 9 94 146 -52 16

Güzelyurt Darts Birliği 15 4 0 11 92 148 -56 12

Cihangir S.K. 15 3 2 10 87 153 -66 11

Alsancak Y. S.K. 15 2 1 12 80 160 -80 7

Gönyeli Spor Kulübü 15 1 2 12 74 166 -92 5