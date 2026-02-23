İlk hafta kadınlar da Duygu Oktay Evren, U-21 Gençler de Halil Salim Taşkan şampiyon oldu. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen ve beş ayaktan oluşan Kadınlar ve U-21 Gençler ligi 1. Ayağı oynandı. Oynan ilk hafta karşılaşmaları sonrasın da kadınlar da Duygu Oktay Evren, U-21 Gençler de Halil Salim Taşkan şampiyon oldu. Kadınlar da şampiyon Duygu Oktay Evren şampiyon olurken, ikinci Gamze Alat, üçüncü Samiran Çoban oldu. Kadınların enleri Ebru Kösemihal 134 sayı ile en yüksek sayı atanı, Samiran Çoban 102 sayı ile en yüksek sayıdan finişi ve Ebru Kösemihal 26 ok ile en az darts’ta bitireni oldu. U-21 Gençler ligi’nin ilk ayağın da Halil Salim Taşkan şampiyon olurken, Osman Kozansoy ikinci, Ali Amcaoğlu üçüncü oldu. U-21 Darts Gençler ligi’nin ilk hafta enlerindeyse, Halil Salim Taşkan 180x1 olurken, en yüksek sayıdan bitiren 108 sayı ile Ali Amcaoğlu ve en az darts’ta 19 ok ok ile Ali Amcaoğlu oldu.